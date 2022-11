¡SE PRONUNCIA! Melissa Paredes se refirió al ‘Gato’ Cuba, quien lloró en una entrevista al revelar que pasó un difícil momento tras el ampay a su esposa con su entonces bailarín Anthony Aranda. La actriz se solidarizó con su expareja y remarcó que fue algo que “afectó a todos”.

“Es inevitable soltar lágrimas cuando se habla de la familia porque es un tema sensible, que nos afecta a todos. A mí también me pasa lo mismo cuando hablo de la familia”, expresó.

Asimismo, la concursante de El Gran Show aprovechó para enviar un mensaje y enfatizar que están en una nueva etapa. “Igual, puedo decir que ahora todo está bien, como dije, después de la tormenta llega la calma”, expresó.

Rodrigo Cuba habló de cómo tomó el enfrentamiento mediático con su exesposa y madre de su hija, Melissa Paredes.

Melissa Paredes revela que Activador la conquistó por el estomago

La modelo estará este domingo a las 7 p. m. en el programa “En esta cocina... Mando yo”, donde hizo dupla con Leisy Suárez. “Me divertí muchísimo, hice dupla con Leisy y aunque la pasamos bien, ella se estresó, estaba gritando, tuve que mutearla, es que yo sé cocinar, pero no soy una experta, me demoro”, agregó.

Además, reveló que Anthony Aranda la conquistó por el estomago. “No, no conquisto por el estómago, la cocina no es mi fuerte. Pero sí me conquistaron por el estómago, Anthony es un gran chef, cocina espectacular”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Natalie Vértiz pide el regreso de Melissa Paredes, pero Brunella se la ‘devuelve’: “Yo extraño a Shey Shey” | VIDEO

Romina Gachoy aceptó grabar con Xoana González para OnlyFans: “Va salir una muy buena colaboración”

Óscar del Portal se convierte en padre por tercera vez junto a su esposa Vanessa, anuncia Peluchín: “Ojalá que cambie”