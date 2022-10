Melissa Paredes no pudo resistir el nombrar a su actual novio, Anthony Aranda, durante la tercera gala de ‘El gran show’. La modelo se refirió a ‘Activador’ durante la intervención de Gabriela Herrera.

“Si viene mi novio, los destruye a todos” , sostuvo la exchica reality en el programa de Gisela Valcárcel. Este comentario no pasó desapercibido por la ‘Señito’, el jurado y gran parte del público.

Por su parte, Gabriela Herrera decidió defenderse y minimizó al ‘Activador’ y aseguró que no bailaría tan bien todos los géneros. Por último, la exconductora de ‘América hoy’ se alteró defendiendo a su pareja baile y su compañera la tranquilizó pidiendo que no se enoje.

Melissa Paredes desea que su novio sea parte de El gran show

Melissa confía en su romance con el ‘Activador’

La relación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda comenzó después del ampay en donde se les vio a ambos en la cochera de un gimnasio. Desde ese momento, un gran número de personas creían que su romance duraría solo unos meses.

La integrante de ‘El gran show’, está orgullosa debido a que su relación está a pocos días de llegar a su primer año. Tal como reveló en una entrevista para El Popular.

“Estoy feliz, tranquila, mi relación está más seria. Ya vamos a cumplir un año en noviembre. Estamos superbién gracias a Dios, no ha habido complicaciones. Más allá de lo que a la gente le guste o no, nosotros estamos bien y eso es lo importante”, indicó la ex chica reality.

