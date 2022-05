Las conductoras de ‘América Hoy’, Janet Barboza y Ethel Pozo, se enfrentaron esta mañana por el nuevo acuerdo de conciliación que disputan Rodrigo Cuba y Melissa Paredes por la tenencia de su hija. Ambos presentadoras no llegaron a un acuerdo y mostraron ver sus diferencias EN VIVO.

Ethel Pozo inició hablando sobre el tema y dándole la razón a su “amiga” Melissa Paredes, quien pide compartir más días a la semana con su pequeña hija. Según dijo la conductora de televisión, la madre debería tener mayores privilegios, que el padre.

“A mí leer esto me sigue causando mucho dolor porque conozco a la niña y a los padres. Lo que Melissa está pidiendo son más días, de lunes a viernes, para poder compartir esta etapa escolar con la menor que recién acaba de empezar. La madre la ve viernes, sábado y domingo, que no le vengan gato por liebre, nadie está pidiendo un sol más, el dinero no tiene nada que ver , es ver a la niña más tiempo durante la semana”, dijo.

El cumbiambero Christian Domínguez se mostró de acuerdo con las palabras de Ethel Pozo remarcando que la madre debería tener más tiempo con la menor. Sin embargo, la discrepancia vendría después con Janet Barboza.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba siguen enfrentados.

JANET BARBOZA DEFIENDE A RODRIGO CUBA DE TENENCIA

Por su parte, Janet Barboza se mostró en desacuerdo con sus compañeros y señaló que, tanto Rodrigo Cuba como Melissa Paredes tienen el mismo derecho de compartir el tiempo a la niña por igual. Además, dejó en claro que el ‘Gato’ es futbolista profesional y concentra los fines de semana.

“Bueno, yo no estoy de acuerdo, si bien es cierto, tanto una madre como un padre tienen el derecho de pasar escolaridad con sus hijos, 50% cada uno, creo además que este problema se solucionaría desde el jueves . Nos estamos olvidando que el ‘Gato’ Cuba es un futbolista profesional y que él los días de semana concentra, entonces si cambia este régimen de visitas, estamos hablando que el padre vería menos a la niña. Tenemos que ser equitativos, pro mamás, pro mujeres, pero en este caso ya llegaron a un acuerdo”, recalcó.

Ethel Pozo respondió y aclaró que el ‘Gato’ Cuba no le da ni un sol a Melissa Paredes, pues no existe manutención. Además, increpó a Janet Barboza al decirle: “Pero tú también eres mamá y has criado a tu hija...”