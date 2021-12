SE BURLA. En una edición más de ‘América Hoy’, Janet Barboza volvió a mencionar indirectamente a Melissa Paredes, pero esta vez también aprovechó en burlarse de Ethel Pozo luego que meses atrás la actriz le precisara en vivo que no pertenece al círculo más cercano de amigos.

En modo sarcástico, la popular ‘rulitos’ aconsejó a la producción del magazine matutino que realicen una secuencia llamada ‘Los amigos que perdí', pero no imaginó que la hija de Gisela Valcárcel le respondería.

“Señora, usted ha perdido más que yo, a mí con las justas me hacen la broma de Melissa que no la he perdido, pero usted ufff”, dijo entre risas Ethel Pozo, por lo que Janet no se dejó y le respondió rápidamente.

“Quiero decirte en honor a la verdad que a mí ningún amigo mío me ha sacado de su círculo como a ti”, dijo Janet lo que ocasionó que las alarmas se encendieran en el programa. Al no tener una respuesta, Ethel Pozo cambió de tema inmediatamente.