¿NUEVO ENFRENTAMIENTO? Leysi Suárez fue consultada sobre las recientes declaraciones de Melissa Paredes, quien la llamó “fantasma” y decir que la bailarina “pasa desapercibida” a pocas semanas de la final de El Gran Show, donde ambas son concursantes.

“A Leysi Suárez la veo en otra, a veces, siento que no está en la competencia, como que está fantasmeando. Ya estamos acercándonos a la final y ella está bien relajada y campante. Quizá siente que el jurado no la toma en cuenta, si es así, que se exija sola porque está pasando desapercibida en la competencia”, indicó la actriz.

Ante ello, Leysi Suárez no dudó en cuadrar a Melissa Paredes y tildarla de “conflictiva” por meterse con su trabajo.

“ Yo no tengo problemas con Melissa, pero ella está minimizando mi trabajo y eso no lo voy a permitir. Lo que pasa es que ella es conflictiva y, donde va, quiere tener conflictos con alguien. Que tenga cuidado porque si me busca, me encuentra”, expresó.

Leysi Suárez: “Me preocupo por mi”

Al ser consultada sobre su estrategia para no caer en sentencia, Leysi remarcó que lo único que hace es enfocarse en su desempeño. “Mi estrategia es preocuparme por mí, superarme día a día, sin mirar tanto a los demás. Y, claro, también tengo otras que no puedo contar (risas)”, agregó.

“Estamos a puertas de la sexta gala y ya empiezan los achaques para todos, y practicando un volantín me lesioné el cuello, ahora debo estar con collarín, estoy con dolor, pero esto no me va a parar”, dijo.

Carlos Cacho habla sobre presentación de Giuliana Rengifo

