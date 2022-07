Magaly Medina empezó su programa de este jueves mostrando su indignación tras escuchar el comentado audio que Melissa Paredes le envió a Rodrigo Cuba, el mismo que hizo que el futbolista denunciara a su exesposa por chantaje y extorsión.

“Es un audio larguísimo donde Melissa llama a su exesposo y le hace una serie de aseveraciones y amenazas y le dice que está en la puerta de una comisaría a punto de denunciarlo por una cuestión grave. Ella dice en el audio que está en shock, pero la que está en shock, la que ha querido vomitar al momento de escuchar el audio he sido yo. Es repugnante y asqueroso, vomitivo, he escuchado unos nueve minutos de un audio y me pregunto cómo alguien llamada mujer, llamada madre, puede tener las entrañas de hacerle eso a su hija y a un ser que dice alguna vez haber amado ”, dijo la urraca indignada.

En ese sentido, aseguró que no le cree a Melissa Paredes y que considera que enviarle ese audio al ‘Gato’ es parte de una ‘jugarreta’. “ Para mí esta es una jugarreta sucia, asquerosa, de lo más bajo que yo he podido ver en mis años de periodista y he visto de todo... estoy absolutamente indignada”, agregó Magaly.

En ese sentido, indicó que cree que la actriz tiene rasgos sociopáticos evidentes y que debería ser tratada y evaluada por psicólogos y psiquiatras.

EL AUDIO DE MELISSA PAREDES

Magaly Medina comentó que el audio no se lo facilitó Rodrigo Cuba, sino una persona cercana al círculo de Melissa Paredes. Asimismo, reveló que la exconductora envió el audio a la 1:05 de la madrugada para exigirle al Gato que acuda a la comisaría o de lo contrario lo denunciará.

“Despierta a su exesposo para decirle ‘si no vienes acá con tu abogada, yo voy a entrar y te voy a denunciar porque tengo un video donde tu hija me dice que le has hecho esto y esto...’ o sea, imagínense, las atrocidades mas horrososas . Ella le dice que puede pasarle lo de John Kelvin, y esa misma mujer, horas más tarde, que fue el día del parido, estaba con sus amigos, con bocaditos, piqueos, mirando en el gran televisor de una casa, el partido”, dijo la urraca.

Magaly escuchó el audio que le envió Melissa Paredes a Rodrigo Cuba y se mostró asqueada. Aseguró que la actriz le dijo a su ex que su hija le había contado las ‘atrocidades más horrorosas’.

