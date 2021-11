QUÉ FUERTE. Miriam, la nana que trabajaba para Melissa Paredes y Rodrigo Cuba en el cuidado de su menor hija, rompió su silencio y reveló polémicos detalles sobre la actriz y su clandestina relación con Anthony Aranda, además de los fuertes momentos que vivió durante las últimas semanas conviviendo con Rodrigo Cuba.

Según comentó para Amor y Fuego, la actriz cambió mucho desde que se contagió con coronavirus, en plena segunda temporada de Reinas del Show. “La señora cambió bastante, me sorprendió. Era tremenda, era otra Melissa, fue un cambio tremendo, era otra persona”, dijo Miriam.

Por otro lado, aseguró que aunque no se peleaba con Rodrigo Cuba, sí se mostró más distante con él. “(Le decía) yo necesito más tiempo conmigo”. Asimismo, reveló que el ‘Gato’ siempre estaba pendiente de su hijita, mientras ella se abocaba a Reinas del Show.

“Durante todo este tiempo que he vivido con ellos, él la bañaba, la atendía, incluso cocinaba porque la señora entró al Gran Show y venía tarde”, contó Miriam. “Ella decía que tenía que ir a los ensayos y después se iba al gimnasio. Normalmente llegaba 10:30. Antes del covid ella llegaba temprano, a las 4, estaba con la bebe, con el señor, pero ya cuando fue el covid estaba todo diferente”, comentó.

SU ENCUENTRO CON ANTHONY ARANDA

Miriam comentó que en una oportunidad se cruzó con Anthony Aranda en la cochera de su departamento, cuando fue a recoger a Melissa para ir a Reinas del Show. “La verdad que no puedo decir que la vi a ella entusiasmada pero él sí, muy que la miraba, que la observaba y yo dije ‘este señor qué tiene’, porque ella es una mujer casada, por qué la mira tanto...”, indicó.

LA PICANTE CONVERSACIÓN

En otra oportunidad, la nana fue testigo de una extraña conversación telefónica entre Melissa Paredes y quien ella pensaba que era Rodrigo Cuba. Según su testimonio, se había acabado la comida de su mascota y le preguntó si estaba conversando con su esposo. Ella le contestó que no y quedó sorprendida, ya que hablaba con mucho cariño. “Le decía ‘cariño’, quiero verte”, aseguró.

RODRIGO SUFRE

Miriam reveló que notó el cambio de Melissa y le decía a Rodrigo Cuba que le tenga paciencia. “A veces las mujeres pasamos por estas cosas, lapsos del matrimonio.... lo que ella ha dicho, los disparates que ha inventado...”, lamentó.

Asimismo, comentó que el día del ampay, el Gato bañó y cenó con su hija y ella llegó tarde, comió y se acostó en la misma cama. “Como una vida normal”, agregó.

Más tarde, el 28 de octubre, fecha en la que Melissa abandonó el departamento, le contó que su esposo solo quería que vea a su hija los sábados y domingos, por ello dejaba la casa. Además, le advirtió que no le diga que se iba.

“Ella estaba con la bebe pero también con su celular, seguro la llamaban del canal... hacía sus TikToks... yo le decía, señora, ya no se exponga, ya no siga. ¿Usted se ha puesto en los zapatos del señor Rodrigo? Porque yo lo he visto llorar, nunca se imaginó... lo vi sufrir”, agregó Miriam.

En ese sentido, contó que Melissa la quiere llevar a trabajar con ella pero su deseo es que se arreglen para que su hijita no esté de casa en casa. Finalmente, aseguró que la última vez que vio a la pequeña fue cuando la actriz no dejó que Rodrigo Cuba la lleve a jugar al parque solo. “El señor siempre ha salido con su hija al parque a pasear, a sus clases de ballet, siempre ha ido él, ella no estaba, paraba en lo del Gran Show”, acotó.

La nana Miriam, quien se encargaba del cuidado de la hijita de Melissa Paredes, habló sobre cómo cambió la actriz tras superar el coronavirus y ser ampayada con Anthony Aranda.

TE PUEDE INTERESAR

Ethel Pozo: Fernando Garabán, Sandro Monzante, Franco Cabrera y todos los novios de la hija de Gisela

Magaly se defiende tras shock al leer prueba de hermandad: “Mi programa no es de ADN, es de farándula”

¿Quién es Fernando Garabán? Su historia con Ethel Pozo y qué hace ahora el padre de sus hijas