¡SE DEFIENDE! Melissa Paredes rechazó que haya manipulado sus chats con Rodrigo Cuba. A través que Instarándula, la modelo compartió grabaciones de su WhatsApp que son prueba que las capturas que envió a Samu Suárez son reales.

Precisamente, el mismo periodista afirmó que varias de sus ‘ratujas’ le escribieron para advertirle que existen programas para “crear” conversaciones de WhatsApp y que por ello las capturas podrían ser falsas.

“A muchas de las personas que me escribían y me decían que esos chat eran editados, yo les decía: “Bueno estoy esperando a que salga el ‘Gato’ Cuba a decirle que son editados y yo los sacaba” (…) La gente es libre de pensar que esos chats pueden ser editados, hace unas horas Melissa me envió esto”, manifestó.

Melissa Paredes niega que chats con el ‘Gato’ sean falsos y muestra grabación: “Para que vean que es real”

Melissa Paredes sobre chats con Rodrigo Cuba: “¡Para que vean que es real!”

En la víspera, Melissa Paredes estuvo en el quinceañero de su hermana, pero esto no fue impedimento para que le envíe a Samu Suárez 4 grabaciones de su WhatsApp, que duran más de un minuto.

“Para que vean que vean que es real ahí están mis conversaciones (…) Estoy grabando esto por si me roban mi celular o algo porque con esa gente me da miedo”, se le escucha decir a Paredes.

Ante ello, Samu Suárez considera que por eso Rodrigo Cuba no ha salido a desmentir a su exesposa.

TE PUEDE INTERESAR

‘Gato’ Cuba ‘ignora’ chats de Melissa Paredes y se luce con Ale Venturo en gimnasio

Lorena Álvarez no se casará por religioso: “La iglesia tiene un drama para aceptar el divorcio”

Rodrigo Cuba aún se preocupaba por Melissa Paredes tras el ampay: “Come, por favor”

Yahaira Plasencia se presenta en ‘Andrea’ y habla de ‘infidelidad’ a Jefferson Farfán: “Yo ya lloré”