La primera vez queMelissa Paredes se sintió discriminada por su color de piel fue cuando se convirtió en Miss Perú Mundo 2012. La organización del certamen de belleza obligó a la modelo a renunciar a su corona por unas fotos en lencería, ella se prometió demostrar que no necesita de una corona para triunfar. Cinco años después, la joven brilla como actriz en la aclamada novela "Ojitos Hechiceros".



Melissa Paredes volvió a hablar sobre su eliminación del Mis Perú por unas fotos en las que aparecía vestida con lencería. "Me pagaron una buena plata para hacer un catálogo, de la cual yo ayudaba a mi familia entonces me pareció súper injusto", contó la actriz en el programa "Gisela busca el amor".



Melissa Paredes siente asco por el certamen de belleza. "No era el prototipo del Miss Perú y te juro que cada vez que alguien me pregunta de Miss Perú yo... lindo ¿ya? pero, es la primera vez que lo voy a decir pero lo odio, qué asco el Miss Perú", explicó la actriz.



Melissa Paredes no guarda ni una sola foto del Miss Perú, pero por las que sí muestra orgullosa son sus imágenes como actriz de la novela Ojitos Hechiceros. La niña que vivía en Ventanilla soñaba con ser actriz desde que vio actuar a Gianella Neyra en Yango Pasión Morena.



La carrera de Melissa Paredes como actriz no está exenta de críticas, pero ella es consciente de todos los esfuerzos que hace para poder cumplir sus sueños. “Pocos lo saben pero desde el 2016 decidí encaminar un sueño que tenía de niña, desarrollarme en el teatro y la actuación. Nunca lo comenté pero en todo este tiempo que estuve alejada de la TV, me estuve preparando, en el 2016 con Raúl Sánchez McMillan, en el 2017 con Bruno Odar y este 2018 me sigo preparando, esta vez, con Gonzalo Molina”, indicó la modelo.



Melissa Paredes tiene una motivación para continuar esforzándose día a día, es su hija Mia. "Mi mejor y mayor sueño hecho realidad..... tú mi princesita. 💞Gracias por convertirme en mamá", escribe la actriz en Instagram. Puedes verla actuar en Ojitos Hechiceros de Lunes a Viernes a las 9:30 pm en América TV.



Melissa Paredes y Gato Cuba

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.