SE MOLESTÓ. Anthony Aranda desmintió a Magaly Medina al indicar que Melissa Paredes no fue criticada por señoras conservadoras en el exclusivo club árabe al vestirse con un hilo dental como bikini. El ‘Activador’ declaró a ‘Préndete’ y remarcó que en ese lugar todos son educados y que la ‘urraca’ se habría inventado la historia.

“Si ha pasado eso, cosa que lo dudo, no nos hemos dado ni cuenta. Ahí conocemos a personas super maravillosas, educadas, respetuosas, hemos estado pasando tarde en familia, con amigos, con familiares y todo bien . Todos los que están en la piscina están en bikini, la señora creo que ha regresado a decir sin confirmar, es algo personal de la señora, querer desprestigiar o hablar mal de Melissa”, dijo.

Al respecto, el polémico ‘Metiche’ lanzó una incómoda pregunta al bailarín al recordarle su pasado con la modelo tras su ampay. “¿Qué sientes cuando se refieren a Melissa como la bataclana que engañó a su marido con el activador que se convirtió en su amante? , es lo que la gente dice”, precisó.

TROME | Activador defiende a Melissa por bikini en club

Ante esto, Anthony Aranda manifestó que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ tendría un problema personal contra Melissa Paredes y por eso es que la ataca constantemente.

“ Eso es lo que ella vendió, tomo las cosas que de quien viene , hay cosas que sí son necesarias aclarar como el tema de lo que pasó ayer, pero muchas veces he tomado las cosas de quien viene. Todo el Perú sabe su ensañamiento contra Melissa, hay muchas personas que se preguntan eso ”, resaltó.

MAGALY LLAMA ‘MAMARRACHOS’ A MELISSA Y ACTIVADOR

Magaly Medina contestó efusivamente a la modelo Melissa Paredes y a su pareja Anthony Aranda luego que anunciaran una posible demanda al decir “mis abogados ya están trabajando”. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no dudó en burlarse y arremetió duramente tildándolos de “mamarrachentos”.

“Hay unos mamarrachentos de por ahí que salen a decir ‘porque seguramente Magaly quiere parar en la cárcel otra vez’. A mí no me amenaces, menos estos de dónde han salido, pobrecitos, se creen célebres, se hicieron conocidos por un ampay horrible y vergonzoso. No tienen ni para pagar la luz y vienen a decir que ‘mi abogado se están encargando’. A mí realmente me dan risa, creen que me voy a atarantar, que un mamarracho me quiere demandar, vayan a trabajar ”, dijo.