Melissa Paredes no dudó en salir en defensa de las críticas que hizo Kurt Villavicencio, el popular ‘Metiche’, a Ale Venturo por quedar embarazada al poco tiempo de haber iniciado su romance con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La modelo visitó este viernes 23 de diciembre el set de “D’ Mañana”, donde descartó estar esperando un bebé del bailarín Anthony Aranda. “No estoy embarazada. Nada cero”, señaló tranquila, pues aseguró que estaba tomando sus precauciones.

“Tú te cuidas bien, pero parece que Ale Venturo no, rapidito salió embarazada”, puntualizó el popular ‘Metiche’ tras escuchar a Paredes; sin embargo, la modelo pidió un momento la palabra para hacerle una aclaración al polémico conductor.

“No, no, no te pases. Ahí sí una pausita porque yo creo que siempre critican a la mujer. ¿Por qué no criticar al hombre? Qué machistas, de verdad. Siempre criticando a la mujer, ‘ay, que ella se embarazó’. ¿El hombre no puede cuidarse? No se pasen, pues”, expresó y fue respaldada por Karla Tarazona y Adriana Quevedo.

En otro momento, Melissa Paredes aseguró que en un corto plazo no busca convertirse en madre nuevamente, pues dice estar enfocada en recuperar el tiempo perdido con su hija Mía.

“De hecho es lindo emocionarse con el futuro lejano. Te soy muy sincera. Yo estoy ahorita estoy tratando de recuperar el tiempo perdido con mi bebé, sinceramente, que es lo más importante para mí . Tener otro hijo en este momento, para mí, no es lo primordial. Podría ser en unos 3 o 4 años, quizá”, puntualizó la exconductora de “América Hoy”.

Melissa es recibida con alfombra roja en D’ Mañana

Melissa Paredes fue invitada en D’ Mañana, programa competencia de América Hoy. La actriz fue recibida con una alfombra roja, como toda una estrella, incluso, ella misma reconoció y agradeció por el detalle.

“Qué linda esta alfombra me encanta, quiero agradecer al equipo de producción, que bonito me están tratado. Gracias”, expresó.

Ante ello, Metiche no dudó en lanzar tremendo dardo al programa que conducen Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Giselo. “Ni en el programa que la sacaron la volvieron a recibir así”, dijo, provocando la risa nerviosa de la modelo.

