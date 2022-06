¡SE PRONUNCIA! Melissa Paredes rechazó que el video del que ella se jactó tenga que ver con un contenido de índole sexual, esto luego de conocer la denuncia del Gato Cuba contra su expareja por “extorsión y chantaje”.

En la denuncia se menciona que Melissa Paredes lo llamó y le señaló “expresamente que es acusado de haber afectado la indemnidad sexual de la menor hija de ambos”.

“Si este no accedía a actos de presión de la denunciada, esta procedería a interponer la denuncia”, se lee en el documento.

Melissa Paredes envía mensaje a Peluchín: “No tiene que ver con algo sexual”

A través de mensajes, Melissa Paredes se comunicó en vivo con el programa de ‘Amor y Fuego’ para aclarar que el video que ella tiene contra el Gato Cuba no tiene nada que ver con algo sexual.

“Los videos no tienen nada que ver con algo sexual, dejen de decir eso, no entiendo por qué se dice eso (…) Me da pena que mi hija esté envuelta en esto en una manera sexual, que horror”, manifestó.

Melissa Paredes rechaza EN VIVO especulación sobre contenido de video: “No tienen que ver con algo sexual”

Asimismo, aclaró que su hija se encuentra ahora con su papá y que si se trata de algo así de ninguna manera permitiría la cercanía.

“Cuando fui a tu programa, me lo preguntaste, es más, dije que no iba por ese lado, dije que era por el tema emocional. Ella está ahora con su papá, el jueves la veo yo, o sea si pienso algo así como lo voy a hacer”, remarcó.

