Melissa Paredes protagonizó uno de los momentos de mayor tensión en El Gran Show, primero ante el reclamo de Belén Estévez y luego al quedarse sin palabras, cuando conversaba con Gisela Valcárcel. Pese a ello, la actriz y conductora mantiene firme su deseo de mantenerse en el programa y así lo demostró cuándo se informó que la próxima semana habrá un jurado VIP.

Resulta que Gisela Valcárcel anunció que en la próxima edición de El Gran Show habrá un jurado VIP. Esto al parecer no fue del agrado de la protagonista de Ojitos Hechiceros.

“Yo vi la votación del señor productor, con todo respeto, cuando estuvieron en el versus. Ahora va a traer un jurado VIP, la pregunta directa es ‘me quiere ver en sentencia usted”, manifestó Melissa.

Ante el comentario de Melissa Paredes, Gisela Valcárcel afirmó que el productor (Armando Tafur) se quedó ‘mudo’.

MELISSA PAREDES SE QUEBRÓ EN VIVO EN EL GRAN SHOW

Melissa Paredes se presentó en la cuarta gala de ‘El gran show’ y habló acerca de su estado emocional y cómo los problemas que tuvo después del ampay con el ‘Activador’, la han lastimado. En medio de sus palabras, la actriz se quedó sin palabras, visiblemente afectada.

“Creo que me tocó perdonar, me tocó pedir perdón, ya lo había hecho, pero nunca nadie lo vio. Me tocó estar de ambos lados y también soy muy débil o muy suave. Créeme que cuando pagué con la misma moneda me fue peor, no se debe pagar con la misma moneda jamás, eso no se hace y lo aprendí a la fuerza”, manifestó Melissa Paredes.

MÁS INFORMACIÓN: