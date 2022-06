Melissa Paredes apareció en la alfombra roja de la película ‘Igualita a mí', donde comparte la actuación con Carlos Alcántara y Daniela Camaiora, y se pronunció sobre su mediática pelea con Rodrigo Cuba. Incluso, la modelo habló sobre Ale Venturo.

Como se recuerda, la actual pareja del ‘Gato’ Cuba reveló detrás de cámaras de Magaly Medina que Melissa Paredes le pedía a su entonces esposo que le agradezca por estar con ella, pues es una reina de belleza y top model.

Ante esto, la actriz le respondió fuertemente y aseguró que el público no cambiará la percepción que tienen de ella solamente por un “raje”. Además, recalcó que es humilde.

“ Me parece ridículo que piensen eso solo por haberlo escuchado así, es tonto, la gente me conoce, sabe cómo soy, sabe lo humilde que soy , sabe que siempre digo de dónde vengo, a dónde voy, sabe cómo soy yo como persona, entonces que ahora cambie ese concepto solo porque dos personas rajan de uno detrás de cámaras, me parece bastante vacío, pero bueno ”, puntualizó a América Espectáculos.

Melissa Paredes dijo que le dio vergüenza hacer semidesnudo en escena

MELISSA SALE ADELANTE GRACIAS A TERAPIA

En otro momento, Melissa Paredes asegura que ahora tiene una sonrisa en el rostro debido a la larga terapia que ha llevado luego de su ampay con Anthony Aranda.

“ La terapia ayuda un montón, desde que empecé con esto lo llevo, he tenido muchos sube y baja , hasta hace poco, hasta que ya hubo la gota que derramó el vaso y dije que no lo iba a permitir más”, puntualizó.