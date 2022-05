¡NUEVO ROUND! Melissa Paredes salió con todo a responderle a Rodrigo Cuba. La exconductora mostró chats entre ella y el ‘Gato’ donde se ve que aún conversan de forma cordial tras el ampay con el ‘Activador’.

El portal de Instarándula mostró capturas de las conversaciones de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, donde este último le dice que fueron a buscarlo hasta las afueras de su concentración para recoger sus declaraciones.

“Si claro me imagino. Yo fiel a mi estilo subí mi luna (del carro) sin responder nada”, le contestó el futbolista.

Ante ello, la modelo le dice que el tema estaría fuerte por una semana más, ya que ambos son personas públicas y que a ella también le han buscado.

¿Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba hablaron del Activador?

Precisamente, en estos chats Melissa le comenta a su exesposo que le han preguntado “coju...”, a lo que el ‘Gato’ le pide sobre qué temas le han cuestionado.

“Qué por qué no defiendo al otro huev..., qué si no me importa el otro huev... por qué no hablo nada de él o seaaa. Imaginateeee”, respondió.

Aunque textualmente Melissa no menciona a Anthony Aranda, al referirse al “otro” se podría entender que se refiere a su bailarín, con quien protagonizó el ampay en su camioneta.

