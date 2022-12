Le tiene confianza. Melissa Paredes es una de las finalistas de ‘El gran show’, y este sábado 10 de diciembre traerá como refuerzo a Anthony Aranda, su actual pareja, para tratar de llevarse la copa.

A pesar de que la relación comenzó con un polémico Ampay, Melissa confiesa que lleva una buena relación amical con su expareja, Rodrigo Cuba y que incluso se animó a contarle que el Activador será otra vez su pareja de baile.

Tras haber pasado un año del ampay, la modelo cómo reaccionó el futbolista: “Él (Rodrigo Cuba) sabe, ayer justo estábamos viendo unas cosas y me dijo ‘qué chévere’, nada más”.

Por otro lado, la modelo confesó sentirse emocionada por pisar nuevamente el escenario del reality de baile con Anthony Aranda: “Creo que ya todo el mundo se lo esperaba, yo dije que él bailaría la final conmigo porque tienes que traer un refuerzo super potente, que sume a tu coreografía y Anthony es un profesional en el baile”

“Es una sensación muy bonita y justo cuando ensayamos era como raro, pero lindo a la vez. Es emocionante que vuelva a la pista conmigo para apoyarme en esta final”, expresó para América TV.

Melissa Paredes sufre fuerte caída horas antes de la final de ‘El gran show’

La actriz tendrá como refuerzo, la noche de este sábado, a Anthony Aranda, su pareja y con quien protagonizó tremendo escándalo de infidelidad hace más de un año, en la pista de ‘Reinas del Show’ de Gisela Valcárcel.

“No podía faltar. La mayoría está trayendo bailarines profesionales, ¿por qué yo no? Aparte de ser mi chico es bailarín profesional, coreógrafo, suma de todas maneras”, dijo la exconductora de televisión sobre el popular Activador, en declaraciones para ‘Estás en Todas’.

Asimismo, comentó que el último viernes sufrió una fuerte caída cuando ensayaba con su elenco. “Me caí horrible, me subieron y me caí de arriba, me metí un sustazo, pero no pasó a mayores”, comentó Melissa

