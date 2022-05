LA GUERRA CONTINÚA. Melissa Paredes no se quedó de brazos cruzados luego de que Rodrigo Cuba mostrara unos WhatsApp en los que la deja mal parada. Esta vez, la actriz le envió a Samuel de Instarándula más de 44 pantallazos de sus chats con el Gato para intentar desmentirlo.

De esta forma, Melissa Paredes intenta dar a conocer su versión de los hechos y enfrentar la avalancha de cuestionamientos a su faceta como madre que ha recibido tras la revelación de los chats con Rodrigo Cuba.

Samuel de Instarándula dijo que Melissa Paredes lo llamó anoche y hablaron largo y tendido. Pese a que grabó la conversación, indicó que la exesposa de Rodrigo Cuba no le ha autorizado revelar los audios.

TROME- WhatsApps de Melissa Paredes (Video: Instarándula)

MÁS DE 44 CHATS DE WHATSAPP DE MELISSA Y EL GATO

Samu confirmó que son más de 44 los pantallazos de WhatsApp que Melissa Paredes le envió para intentar desmentir la versión de Rodrigo Cuba, quien reveló que ella le dijo ‘guapo’ después del ampay.

El periodista de farándula dijo que no tomará posición en este polémico caso de Melissa Paredes, y dejará que los usuarios saquen sus propias conclusiones.

Melissa Paredes revela más de 44 pantallazos de WhatsApp con Rodrigo Cuba para desmentirlo

“11:43 de la noche tuve una llamada misteriosa, Melissa Paredes se comunicó conmigo. Conversamos por aproximadamente media hora, grabé la llamada pero no me autorizó a difundirla. Les voy a contar todo lo que hemos conversado. Lo que sí me autorizó es mostrar los pantallazos”, dijo Samu.

El conductor de Instarándula precisó que esta revelación podría cambiar la visión de algunos de los usuarios que han seguido de cerca este polémico caso.