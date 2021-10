Las incisivas preguntas de Janet Barboza a su compañera de América Hoy, Melissa Paredes; sorprendieron gratamente al conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, quien no tuvo reparos en destacar su buena labor. “La Retoquitos preguntó todo lo que queríamos saber”, reconoció el popular ‘Peluchín’.

TE VA A INTERESAR: ‘PELUCHÍN’ SOPLÓ 43 VELITAS AL LADO DE SU NOVIO SALVATORE

González se pronunció sobre la entrevista que brindó Melissa Paredes a América hoy, tras el ampay con el bailarín apodado ‘el activador’. Al entender de ‘Peluchín’, Janet cumplió una acertada labor.

“Hay que decirlo, no hay que ser mezquinos... Me sentí representado por momentos, cosa que ni volviendo a nacer pensé que me iba a pasar relacionado a ese personaje, se sacó la máscara hoy... La ‘Retoquitos’ le preguntó todo lo que nosotros queríamos saber”, manifestó el conductor de Amor y Fuego.

Según González, en esta ocasión ‘La Retoquitos’ sí le cayó bien, por las preguntas que le realizó a Melissa Paredes, sin importar que se traten de compañeras de trabajo. “Preguntó todo lo que nosotros queríamos saber”, manifestó.

TE VA A INTERESAR: MELISSA PAREDES CONTÓ TODA SU VERDAD TRAS AMPAY CON BAILARÍN ‘EL ACTIVADOR’

LA ENTREVISTA A MELISSA PAREDES EN AMÉRICA HOY

Melissa Paredes se presentó en América HOY, para dar sus descargos sobre el ampay que protagonizó junto al bailarín de Reinas del Show, Anthony Aranda, también conocido como ‘El Activador’.

Precisamente una de las primeras preguntas de Janet Barboza fue si Melissa le había sido infiel al futbolista, Rodrigo ‘El Gato’ Cuba con Aranda.

Otra de las preguntas de Janet Barboza a Melissa Paredes fue si ‘el Gato’ era el responsable de las imágenes difundidas por el programa ‘Magaly TV, La Firme’.

MÁS INFORMACIÓN: