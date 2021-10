Fiel a su estilo, Rodrigo González transmitió en su cuenta de Instagram la entrevista que brindó Melissa Paredes y su abogada al programa ‘América Hoy’, luego que el ‘Gato’ Cuba la denunciara por abandono de hogar. El popular ‘peluchín’ se burló de las declaraciones de la modelo.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ cuestionó y no aguantó reírse por las declaraciones de la modelo, quien aseguró que el ‘Gato’ Cuba está mintiendo y armando un show cambiando la chapa de su vivienda.

“En conclusión, el gato activador es cachudo, es mantenido, es obsesivo y ella le dijo que ya no lo amaba. Un audio revelador que no revela nada, sino lo cínica que es, lo desesperada que está por intentar de echarle la culpa. Y no revela absolutamente nada, jajaja. Cada vez que habla se hunde más y sola”, dijo ‘peluchín’.

Rodrigo González transmite en vivo la entrevista de Melissa Paredes y Ethel Pozo le manda indirecta. Video: América Hoy

Además, el conductor se mostró sorprendido porque Janet Barboza no estaba presente en la entrevista. Como se recuerda, la conductora fue respaldada por los usuarios al hacerle preguntas concretas a Melissa tras su ‘ampay’ con el bailarín Anthony Aranda.

“Han sacado a la retoquitos, ¿se han dado cuenta que no está? La han cambiado por morticia (Mariella Zanetti)”, dijo.

En medio de su transmisión, Rodrigo González recibió el saludo indirecto de Ethel Pozo. “Esto lo está viendo todo el Perú, hay algunos que lo están transmitiendo en vivo”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

EL AUDIO QUE DIFUNDIÓ MELISSA SOBRE EL ‘GATO’ CUBA

Melissa Paredes reveló un polémico audio, que evidencia que ‘El Gato’ sí sabía que iba a dejar la casa donde vivían como familia. En el archivo, se le escucha al futbolista reclamarle por el pago de la luz.

“Tú dices que te vas a querer quedar en el departamento”, le dice Melissa Paredes. “Sí, pero tú estás viviendo acá también”, le contesta Rodrigo. “Ya, pero yo me voy a ir de acá con Mía”, replica la actriz.

“Por eso, pero la luz se paga corriendo el mes, todo el mes que has estado, la luz se paga consumido el mes, no se paga anticipado y nos ha venido el recibo de todo este mes que hemos estado acá y necesito pagarlo para que el departamento no genere deudas”, dice Rodrigo Cuba en el audio.

“Ya, pero yo me voy a ir con Mía, ya te dije. Me voy a mudar con ella, no entiendo lo de la luz”, responde la conductora. “Tenemos que pagar la luz del departamento”, le exige el ‘Gato’.