LA DEFIENDE. Samuel Suárez, conocido como Samu, criticó la encuesta sobre Melissa Paredes para que se quede en la conducción del programa ‘Mujeres al mando’. Según señaló, Latina expuso a la modelo porque “no tiene el peso” que tienen sus otras figuras.

“Se pasaron los de Latina (…) ¿Por qué no exponen a sus demás talentos en votación? (…) Claro, como es Melissa Paredes y no tiene el peso de Maricarmen Marín o Mónica Delta, a ella sí la exponemos a votación, abrimos las cuentas para que la gente hable, opine, la insulte y decida si trabaja aquí o no”, manifestó en Instarándula.

Este sábado 15, Latina, a través del Instagram de ‘Mujeres al mando’, publicó una encuesta preguntando a sus seguidores si les gustaría que Melissa Paredes sea la conductora del programa. La votación, hasta antes que borren la historia, quedó con un 74% de votaciones por el NO.

Encuesta sobre Melissa Paredes. Foto: Captura

Samu: Latina debería pedirle disculpas a Melissa Paredes por la humillación

El periodista de espectáculos considera que era obvio que Melissa Paredes perdería la votación, esto debido a que es criticada tras el ampay con su bailarín para luego anunciar su divorcio de Rodrigo Cuba.

“Cuando jalaron a Melissa Paredes a ‘Mujeres al mando’ yo no la critiqué, al contrario, dije que si le dieron la oportunidad bien por ella (…) Que ellos la exploten, le saquen el jugo y todo, pero está trabajando, pero esto es burla ”, indicó.

Asimismo, Samu indicó que borraron la encuesta porque se dieron cuenta que fue “una tontería”. “Yo creo que lo correcto es que tanto Latina y ‘Mujeres al mando ’ hagan un mensaje pidiendo disculpas públicas a Melissa Paredes por la humillación. Porque la mujer no iba a decir nada, ella está desesperada por trabajo y si la exponen a humillaciones se quedará callada”, agregó.

