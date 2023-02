¡SE MOLESTÓ! En Préndete, Kurt Villavicencio, el popular ‘Metiche’, fue el encargado de entrevistar a Anthony Aranda, esto luego que Magaly Medina evidenció que no era director de la Academia de Baile Montejo. El conductor le preguntó directamente si era socio o director; sin embargo, Melissa Paredes no dudó en alzar su voz de protesta.

“Qué tiene que ver si es socio o director, esas son cosas totalmente diferentes”, se le escucha decir a Melissa Paredes.

Tras ello, Dennis Montejo, director de la Academia de Baile Montejo, aclaró que él era el director general y que Anthony Aranda es el director artístico.

“Hacemos una selección de bailarines destacados, con alto nivel, para representarnos en las escuelas (...) El es director, está a cargo de la dirección artístico”, manifestó.

No obstante, Metiche insistió y explicó que él había entendido que Dennis dijo que era el único dueño y director, pero Melissa Paredes volvió a intervenir: “Kurt! Anthony jamás dijo que era ni dueño ni socio”.

¿Qué dijo el Activador tras informe de Magaly?

El Activador de Melissa Paredes calificó de “mentirosa” a Magaly Medina y cuestionó el reportaje sobre el supuesto sueldo que recibe.

“¿Y ahora quién quedó como mentirosa, señora? Me parece fatal que utilicen a Dennis Montejo, un coreógrafo prestigioso, para editar videos y hacer mal. ¿Qué le he hecho a usted? Yo no entiendo. Si usted quiere hacer mal para beneficio de usted... Basta, deje de mentir, ya nadie en el Perú le cree. Cánsese” , manifestó.

