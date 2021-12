A puertas de cerrar el año, Melissa Paredes compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde habla sobre los días que pasa con su hija Mía, fruto de su amor con Rodrigo Cuba. La modelo le recordó a su pequeña el gran amor que siente por ella.

La exconductora de ‘América Hoy’ publicó un video donde aparece bailando un Tiktok junto a su hija y a la voz escribió un emotivo mensaje que arrancó suspiros a varios de sus seguidores.

“Mi felicidad sería infinita si te tendría todos los días a mi lado, pero una vez un sabio me dijo: no se puede tener todo en la vida, pero sabes qué... Dios me dijo: ella siempre está en tu corazón. Te amo bebé infinito”, resaltó.

Tras la separación con el ‘Gato’ Cuba, Melissa Paredes comparte la tenencia de su pequeña Mía con el futbolista. Es por ello que ambos se dividen la semana para estar junto a la menor.

Melissa Paredes y su emotivo post para su hija. Foto: Instagram

MELISSA PAREDES Y EL ‘GATITO’ ACTIVADOR JUNTOS

A punto de oficializar. Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda estarían pasando más tiempo juntos luego que en los últimos días ambos coincidieran en una casa con piscina. La pareja compartió videos e imágenes en su Instagram y dejaron ver varios detalles similares que comprobarían su cercanía.

Melissa Paredes y el Gatito activador pasarían sus días juntos

