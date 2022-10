Melissa Paredes se presentó en la cuarta gala de ‘El gran show’ en donde habló acerca de su estado emocional y cómo los problemas que tuvo después del ampay con el ‘Activador’, la han lastimado.

“Nunca en la vida había sentido lo que es el dolor. Me tocó vivirlo en carne propia, no se lo deseo a nadie , fue lo peor que me ha pasado en toda mi vida y creo que todos aprendimos”, expresó Paredes.

“Aquí no hubo quien se equivocó, una persona dos o tres, todos nos equivocamos y estamos haciendo lo mejor para volver a empezar . Eso incluye terapias, trabajo y agarrarse fuerte y decir que vamos para adelante y que vamos a ser padres toda la vida”, continuó la ex chica reality,

Paredes no pudo con la presión y lloró de espaldas al público y las cámaras, a lo que Gisela Valcárcel indicó: “No es que quiera propiciar lágrimas en el programa , solo creo que cuando uno permite que vean la vulnerabilidad dentro, es cuando realmente hemos crecido”.

“ Creo que me tocó perdonar, me tocó pedir perdón, ya lo había hecho, pero nunca nadie lo vio. Me tocó estar de ambos lados y también soy muy débil o muy suave. Créeme que cuando pagué con la misma moneda me fue peor, no se debe pagar con la misma moneda jamás, eso no se hace y lo aprendí a la fuerza”, finalizó la modelo.

