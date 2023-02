Melissa Paredes dio una exclusiva entrevista para Teledeportes, donde aseguró que nunca le gustaron los futbolistas y que no sabe qué le pasó por la cabeza al momento de entablar una relación sentimental con Rodrigo ‘El Gato’ Cuba, padre de su única hija.

La conductora de Préndete aseguró que el único pelotero que le resulta atractivo es Cristiano Rolando y le echó barro a Gianluca Lapadula. “Es bueno, pero no es atractivo, no te pases”, dijo entre risas al ser consultada por el ítalo-peruano.

Por otro lado, Melissa Paredes confesó que varios futbolistas han intentado pretenderla pero ella siempre los ‘choteó'. En ese sentido, recordó dos casos particulares, aunque no quiso soltar ningún nombre.

“ Uno bien sinverguenza, me escribió para invitarme a Lunahuaná, el otro me dijo ‘un shopping por el Jockey Plaza’ y yo ‘quéeee’. Fue bien ridículo, ni les hablé, ni les respondí ni nada. Si les digo los nombres se mueren. No es forma para entrarle a ninguna mujer, pero como se dice que las chicas somos interesadas, habrán dicho ‘ay acá es’, pero no”, explicó la conductora.

Melissa Paredes confesó que varios futbolistas han estado detrás de ella y le ofrecieron propuestas ‘ridículas’, aunque aclara que no es interesada.

