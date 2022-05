¡ASU! Anthony Aranda sorprendió a Melissa Paredes por el Día de la Madre. El ‘Activador’ le regaló joyas de una conocida marca, la exconductora se mostró feliz.

En Instagram, se puede ver que Anthony Aranda y Mía, hija de Melissa y Rodrigo Cuba, fueron a entregarle los presentes a la cama. “Mami feliz día de las madres”, expresó la pequeña.

Tras ello, se muestra a Melissa con tres bolsas de una joyería. “Ya los puedes abrir, feliz día de las madres amorcito” , se le escucha decir al bailarín.

La modelo Melissa Paredes no dudó en agradecerle el detalle a su ‘Activador’. “Bien engreída ando”, escribió.

Melissa Paredes celebra el Día de la Madre con su hija Mía: “Ser tu mamá es lo mejor que me ha pasado”

En Instagram, la expresentadora compartió videos con su menor hija y con textos por esta celebración.

“Ser tu mamá es lo mejor que me ha pasado y me pasará en la vida. No hay nada más maravilloso que tú mi vidita, definitivamente eres el amor de mis sueños. Nuestra hermosa conexión existió desde siempre, desde que estabas en mi pancita”, indicó.

