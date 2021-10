En pleno programa EN VIVO de ‘América Hoy’, Melissa Paredes difundió un audio de su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba en donde le reclama el por qué de emitir ese comunicado sobre su separación. Según la modelo, el futbolista sabía de la relación amorosa que sostenía con su bailarín Anthony Aranda, pero la hizo quedar mal.

“Oye, en serio me fregaste con tu comunicado. ¿Por qué has hecho eso? ¿Es en serio? ¿Por qué dijiste que no sabías nada? ¡No entiendo!”, se escucha decir a Melissa Paredes y al no conseguir una respuesta del ‘Gato’ continúa insistiendo.

“Por qué dices eso, que no tienes nada que hablar conmigo. Si hasta ayer que sabías todo estabas hablando normal. ¡Rodrigo, te estoy hablando!”, le vuelve a decir, segundos después Rodrigo Cuba le responde fuerte y claro.

Se difunde audio de la reacción del ‘Gato’ Cuba tras ampay de Melissa Paredes: “No quiero hablar contigo”. Video: América Hoy

“No tengo nada que hablar contigo” No quiero hablar contigo, no sé, no quiero”, sentencia el futbolista. Luego de exponer ese extracto de la conversación, la modelo rompió en llanto en pleno programa y arremetió contra su esposo.

MELISSA RENUNCIA A ‘AMÉRICA HOY’

SE VA. Melissa Paredes estuvo EN VIVO este jueves en América Hoy y anunció que ya no será parte del programa matutino liderado por Ethel Pozo. La también actriz fue la protagonista de un ampay de Magaly Medina, donde se le ve muy cariñosa con su bailarín en Reinas del Show, Anthony Aranda, a pesar de estar casada con Rodrigo ‘El Gato’ Cuba.