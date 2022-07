Lamentable situación. Imágenes del momento en que la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba ingresó a la oficina del Médico Legista fueron presentadas en exclusiva por el programa Dilo Fuerte. Según la conductora, Lady Guillén, la pequeña no paraba de llorar, porque no quería ingresar a ser examinada.

Según el citado programa, Melissa Paredes llevó al Instituto de Medicina Legal a su hija el pasado domingo. Lady explicó que escuchó los audios de la visita y en ellas se escuchaba a la menor llorando.

En el audio se puede escuchar como personal de esta oficina sugiere que la menor sea examinada otro día, porque la niña lloraba; pero Melissa Paredes se mostraba insistente.





Trome | Hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba en el medico legista (Dilo Fuerte

Lady Guillén afirmó que decidieron no emitir el llanto de la pequeña porque no va a ‘exponer a una criatura en televisión, con todo lo que esta mujer ( Melissa Paredes) hace.

Al respecto, Lady Guillén rechazó que Melissa haya insistido en que su pequeña hija pase a la oficina del médico legista, pese a que una persona le indicaba que regrese después porque la pequeña estaba llorando.

“Mi indignación y mi dolor como madre.... No tengo una amistad con Melissa Paredes, ni la quiero tener nunca porque mi perspectiva como persona en algún momento que la conocí no fue buena, no soy hipócrita, sin embargo cuando ya tocas a los menores, me duele en el corazón”, manifestó Lady Guillén.





