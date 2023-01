Durante su programa ‘Domingo al Día’, la periodista Melissa Peschiera se pronunció totalmente indignada por las protestas en el Perú que ha desatado el caos y ha cobrado, hasta el momento, más de 50 muertes. La conductora de televisión rechazó la violencia contra efectivos de la Policía Nacional en el marco de lo ocurrido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

“Parece que no aprendimos nada de la década de los 80 y 90 donde reinaba el caos y la violencia. No se puede tirar piedras, tomar aeropuertos, atacar ferozmente a la policía con manos y piedras , no, claro, no se puede bloquear carreteras, tampoco se puede disparar a matar. No puede ser que haya violencia de un lado y que se ataque ferozmente a la Policía, que lo único que quiere es mantener el orden y en pie a este país”, dijo.

Melissa Peschiera precisó que los responsables de los peruanos fallecidos en medio de las manifestaciones tienen que responder por el crimen. En esa línea, exhortó a los políticos a que tomen medidas ante el caos.

“Así no vamos a llegar a ningún lado como sociedad, esto tiene que parar porque como país queremos seguir avanzando. Ojalá y tengamos políticos y autoridades que estén a la altura de las circunstancias y de las demandas legítimas que muchos tienen, pero tampoco se puede mandar a la Policía a enfrentar y que ellos hagan todo. Todos somos peruanos, todos somos una sola raza , enrumbémonos hacia el mismo camino. Vamos señores políticos, hagan lo suyo, que esta violencia se acabe de una vez.”, agregó.

ASÍ QUEDÓ LA UNMSM TRAS INGRESO DE LA POLICÍA

La mañana del último sábado 20 de enero, dos días después de la denominada ‘Toma de Lima’, decenas de agentes de la Policía Nacional del Perú ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para intervenir a los manifestantes que llegaron de provincia y que fueron acogidos por la ‘decana de América’.

En imágenes difundidas por redes sociales, aparentemente registradas por vecinos de la zona, se ve varios efectivos detrás de una tanqueta, que arremetió contra la reja de la puerta 3 de la universidad. Luego de algunos intentos, destruyeron la entrada y pudieron ingresar.

Otros videos y fotos de Twitter muestran a los agentes de la PNP ingresando a la residencia universitaria de la San Marcos, mientras varias mujeres pedían que se les respete sus derechos. En los exteriores de la casa de estudios, un reducido grupo de manifestantes reclamaba a las autoridades por la intervención.

Imágenes difundidas por Canal N muestran cómo quedó la entrada 3 de la universidad, con la reja doblada y el muro destruido.