Merly Morello rompió su silencio y volvió a referirse a la relación que mantiene con Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando huevadas’ tras su salida del programa virtual ‘Chapa tu Money’. La actriz indicó que guarda un trato cordial con los humoristas y dejó en claro que no siempre está de acuerdo con muchas cosas que proponen y hacen.

Como se recuerda, en octubre del año pasado, Merly Morello anunció que daba un paso al costado del proyecto de humor que lideraban Jorge Luna y Ricardo Mendoza. En medio de la polémica, la actriz dejó en claro su postura y fue hasta ahora que se animó a dar más detalles de su decisión en entrevista con el canal de Henry Spencer.

La recordada ‘Lily’ de ‘De vuelta al barrio’ precisó, además, que siempre ha hablado de frente con los cómicos y ha expresado su sentir cuando no ha estado de acuerdo con algunos temas propuestos.

“Siempre me han tratado bien y hemos conversado de cosas que me han incomodado y que a ellos les ha incomodado. La relación amical, de trabajo y profesional siempre se ha llevado de la mejor manera. Ellos saben que los respeto un montón, hacen lo que creen que deben hacer. Saben que no estoy de acuerdo con muchas cosas, sí lo saben y se los he dicho de frente. No me gusta mentir, no me gusta ocultar, no gusta ser hipócrita”, dijo Merly Morello.

ACLARA SU PARTICIPACIÓN EN CTM

Finalmente, Merly Morello indicó que si aceptó la propuesta de participar en el programa digital ‘Chapa tu money’ fue porque le ofrecieron un trabajo como actriz e improvisadora, faceta para la cual ella se ha preparado años en clases.

“Soy una persona medio activista en redes sociales y no dar mi voz en cosas así, por ejemplo, sería un poco raro de mi parte, tengo que aclarar que mi participación en CTM fue porque me propusieron un trabajo de improvisación como actriz. A mí la impro me encanta”, indicó.

Merly Morello revela que sufre de ansiedad en el avant premiere de '¡Asu Mare!: Los Amigos'. (Fuente: Trome)

CONFIESA QUE SUFRE DE ANSIEDAD

Merly Morello acaba de sorprender a todos al revelar que sufre de ansiedad. La joven actriz hizo esta confesión en conversación con Trome a su paso por la alfombra roja del avant premiere de ‘¡Asu Mare!: Los Amigos’, hace unos días.

Respecto al personaje que interpretará en una próxima película, Merly indicó: “Yo soy Carla quien va a este retiro porque tiene una pareja desde hace muchos que se llama Mónica (Álex Bejar)y ella no quiere salir del clóset porque le da mucho miedo y van a ese retiro para ver cómo solucionar el tema”.

“La gente pensó que éramos novias. Álex (Bejar) es una increíble chica, merece toda la felicidad del mundo pero en esta vida nos tocó ser mejores amigas y buenas compañeras de trabajo”, agregó y fue en ese momento que confesó: “La verdad es que yo sufro de ansiedad; sin embargo, trato de llevar las cosas lo más tranquilas posible”.

