Eddie Hidalgo, más conocido como el ‘Mero Loco’, afirmó que no cree que Flor Polo y Néstor Villanueva se reconcilien porque el cantante es celoso y descuidó la relación de pareja. Además, aseguró que la separación no es ‘armani’.

“Yo creo que ahora sí se separan, parece que a él le molesta que Florcita pare viajando y no esté en su casa”, señaló.

Pero Flor viaja por trabajo y además reveló que Néstor es celoso...

Claro, Néstor es celoso, la marca al milímetro a la muchacha... parece que el hombre no le da el cariño y el amor a Florcita.

¿Crees que Néstor descuidó la relación de pareja?

Sí, como que la ha descuidado y a lo mejor ella ha conocido alguien por ahí y se emocionó. Además, también están los problemas económicos.

Bueno, pero Flor es ‘chamba’...

Néstor no trabaja, estaba queriendo cantar en una orquesta, pero nada le salía bien. La verdad, la que ‘para la olla’, la que asume todo ahí (los gastos) es Susy (Díaz).

Tú que los conoces bien, ¿crees que esta separacion es ‘armani’?

No, creo que Flor ahora sí se decidió y parece que se separan definitivamente.

Néstor Villanueva finalmente admite que no está bien con Florcita: “No es crisis, sino que tenemos algunos problemas”

Cansado de las críticas por la supuesta separación con Florcita Polo, Néstor Villanueva se presentó en el programa ‘En Boca de Todos’ para aclarar si continúa su matrimonio con la hija de Susy Díaz. El cantante se mostró consternado por las especulaciones acerca de su vida privada.

“Al menos para mí, la palabra no es crisis sino tenemos algunos problemas como en toda pareja. Ya lo hemos ido solucionando con el transcurso de los días. Si yo no he querido hablar más, es porque no he querido que mis problemas personales salgan a la luz, sino que se queden en cuatro paredes”, remarcó.

En otro momento, Néstor Villanueva admitió lo que dijo la madre de sus hijos, que ya no duerme con ella.

“Sí, hay oportunidades en la que no he dormido con ella, sino en otro cuarto. No porque hayamos tenido problemas, sino que nuestros hijos duermen con nosotros y no tenemos privacidad, a veces. Estos últimos meses ha habido falta de comunicación puesto que hemos estado trabajando por diferentes lados viajando. Eso creo que ha faltado en la relación”, sentenció.

