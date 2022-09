CANDENTE. Durante D’Mañana, Metiche y Karla Tarazona protagonizaron un tenso momento por Christian Domínguez. Según el conductor, su compañera se podía nerviosa cuando estaba junto a su expareja y el padre de sus hijos, por lo que no podía acercarse a saludarlo.

Karla Tarazona remarcó que sí saludó a Christian Domínguez, pero de lejos. “¿Eso quiere decir que ustedes no pueden juntar cachete con cachete para darse un beso de saludo?”, le cuestionó Metiche.

Esto enfureció a la ex de Rafael Fernández, quien no dudó en levantar la voz y afirmar que no saludaba de cerca al cumbiambero para evitar los chismes. “Ay para que después digan ‘¡ay se saludaron (Karla y Christian)!’”.

“Si tú estás convencida de que ya no sientes nada por Christian Domínguez voy, lo saludo y digo buenas tardes y le doy un beso”, comentó Metiche.

Karla Tarazona explota EN VIVO contra Metiche por Christian Domínguez

La conductora, que acaba de separarse de su aún esposo Rafael Fernández, puso el grito en el cielo y le dijo “estúpido” a Metiche por insistir con el tema de Christian Domínguez.

“¡No, porque la gente es como tú, habla estupideces y antes de permitir que hablen esas cosas!…. Tu punto de vista toda la vida es mala leche, mala onda”, gritó Karla.

Metiche ‘echa’ a Karla y dice que se “pone nerviosa” con Christian y ella explota: “¡Hablas estupideces!”

TE PUEDE INTERESAR

Mark Vito, expareja de Keiko Fujimori, luce su nueva figura tras ser captado en gimnasio [VIDEO]

Magaly Medina ningunea a ‘Peluchín’ y dice que solo se ‘pelea’ con Gisela: “Con ella sí estamos al mismo nivel”

Rosana Cueva renunció a Panorama por Andrés Hurtado y sus vínculos con políticos, revela Magaly

‘Chilindrina Huachana’ recibe abucheos en mitin: “¡Qué se vaya!”