Kurt Villavicencio y Adriana Quevedo iniciaron el programa ‘D’ Mañana’ este lunes 29 de agosto en medio de la separación de su compañera Karla Tarazona y el ‘Rey de los Huevos’, Rafael Fernández. Ambos aseguraron que no sabían del conflicto que existía en el matrimonio, sin embargo, fue el popular ‘Metiche’ quien se quebró y soltó algunas lágrimas.

“El día jueves noté a Karla muy preocupada durante el programa... Yo sé que no me van a creer, pero yo solo le mandé un mensaje a Karla y ella me puso a ‘Muchas gracias’ . Veo a Rafael que ahora dice que el amor se desgastó, esa parte no la entiendo, no me entra en la cabeza”, dijo totalmente sorprendido.

Tras esto, Kurt Villavicencio se conmovió al contar que demoró en escribirle a su amiga Karla Tarazona porque no sabía lo que estaba pasando.

“Cuando a mí me pasan cosas muy fuertes y me mandan mensajes, no puedo procesarlo, por eso me demoré el mensaje a Karla. Incluso yo pensaba enviarle el sábado por la mañana porque sentía que la iba a invadir... Hemos visto una relación de amor, pasión y bonita familia, ¿y qué pasó?. No sabía lo que ha pasado ”, acotó.

TROME | ‘Metiche’ llora EN VIVO por Karla Tarazona y Rafael

LEE TAMBIÉN: Karla Tarazona reaparece tras separarse de Rafael y tiene accidentado ingreso a Panamericana

KARLA TARAZONA REAPARECE EN TELEVISIÓN

Karla Tarazona reapareció ante las cámaras de los reporteros de TV que la esperaban a las afueras de Panamericana TV, canal en el que conduce el programa ‘D’Mañana’. La animadora lució un semblante decaído ante el duro episodio que le toca vivir.

Pese a que no dio ninguna declaración, Karla Tarazona reapareció con una gorra y ojeras que evidenciaría el mal momento que atraviesa a nivel personal tras el fin de su matrimonio con el llamado ‘Rey de los huevos’.