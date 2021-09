Esta noche se realizará la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, y Micheille Soifer tuvo la oportunidad de participar en las conferencias de estrellas internacionales de la música latina, que se realizaron en Miami.

La artista nacional, que fue como representante de radio La Zona y a la disquera Monumental Music, fue testigo de la revelación que hizo Karol G sobre que muchas veces el costo de la popularidad tiene que ver con las propuestas indecentes, pero ella jamás aceptó.

”Tengo un momento muy claro cuando era corista de un artista colombiano y encontraba propuestas de personas que me hacían sentir incómoda y dije si esto es el costo de, entonces, no lo quiero y desistí para estudiar diseño gráfico, inglés... La música ya no existía en mi vida”, contó la colombiana.

A través de su cuenta de Instagram, la artista nacional colgó videos de las declaraciones que ofrecieron grandes intérpretes como Daddy Yankee, Karol G, Nicky Jam, Farruko, Natti Natasha, entre otros.

”Estoy muy feliz de estar en una gala donde hay artistas de renombres y que cuenten sus experiencias de cómo se ganaron un nombre en el ámbito musical. Nos inspiran con sus historias”, dijo Micheille sobre su participación en el evento.

Cabe señala que Micheille Soifer llega a los Premios Billboard luego de haber trabajado en el video “Bye Bye” con Stefano Vieni, el productor de “Kaprichosa” de Danna Paola. Y a pesar de las restricciones para su reproducción en la plataforma de YouTube Music, la artista nacional se posicionó en el Top 50 con cantantes de la talla de J Balvin, Ozuna, Selena Gomez, Gorillaz, Marc Anthony, entre otros.

VIDEO RECOMENDADO

Karen Schwarz defiende a Micheille Soifer de críticas

Karen Schwarz sobre el nuevo videoclip de Micheille Soifer