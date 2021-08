Tras ser operada de emergencia, Micheille Soifer sigue con su carrera artística y ya cuenta los días para el estreno de su segundo single ‘BYE BYE’. “Me operaron de emergencia porque ya tenía dos noches yendo de emergencia y pasándola terrible con ese dolor de barriga. Yo decía: ‘Dios mío, por qué me duele tanto , qué me pasa’, y era que tenía piedras en la vesícula”, precisó la popular ‘Michi’.

¿Felizmente no tuvo nada que ver con la manga gástrica que te hiciste anteriormente?

No tiene nada que ver. La vesícula se la pueden operar a cualquier persona. Mi mamita también es operada de la vesícula.

Como toda operación, ¿te habrá dejado diezmada físicamente?

¡Claro! Tengo tres puntitos en la barriga que están cicatrizando. Según el doctor, mi recuperación ha sido muy buena y muy sorprendente, y me ha dicho que estoy muy bien, aunque he estado con medicamentos toda la semana, pero es normal en la operación.

Retomaste tus actividades a pesar de algunas personas que parecen estar obsesionados con tu físico...

Esas son las envidiosas… que me critican jajaja.

Micheille Soifer fue operada de emergencia por su vesícula. (Foto: @micheillesoifer8)

“MAGALY CRITICA CUANDO NO LE CAES”

¿Esa envidiosa tiene nombre y apellido, y se llamaría Magaly Medina?

Jajaja. Cada persona tiene la libertad de opinar, siempre y cuando sea con respeto. Cuando uno está en un medio de comunicación tiene la responsabilidad de hacer un comentario que respalde su verdad, y ella no me ha visto en persona.

¿Crees que está obsesionada contigo?

Yo no creo que lo esté, no creo que llegue a ese punto, pero sí le gusta criticar, cuando alguien no le cae bien, y yo no creo que le caiga bien, aunque no le he hecho nada. Creo que entre peruanos hay que apoyarnos y no destruirnos.

No es solo una crítica recurrente a tu apariencia, también hizo una burla de tu anunciada internacionalización…

Eso viene de la mano con la carrera musical. Yo puedo seguir en la televisión, puedo hacer mi música, puedo estar en la radio. Si seguimos teniendo personas negativas que nos van a seguir truncando la carrera, se nos complican más las cosas. Si tuviéramos una persona que apoye y no se burle de los artistas peruanos sería mucho mejor, pero con o sin su apoyo lo vamos a lograr.

Los errores y escándalos son criticables, pero si el trabajo de alguien no te gusta, no tiene sentido...

Eso es lo que ella puede hablar, y yo respeto mucho las opiniones de todas las personas, siempre y cuando no interfieran ni malogren mi línea de trabajo.