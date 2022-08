La cantante Micheille Soifer aseguró que está bañada en aceite, no le interesa las críticas que recibe porque ' no tengo que darle explicaciones a nadie’. Además, dijo que si Cupido pasa por su vida no le hará caso.

Micheille, ¿cómo tomas las críticas que has recibido por tu participación en ‘La gran estrella’?

Siempre habrá críticas de todo, de verdad no es algo que me preocupe. Yo estoy dando todo de mí en todas las cosas que hago.

Magaly Medina dijo que no estás preparada para ser coach del programa de Gisela.

No le voy a responder absolutamente nada. Yo voy a seguir manteniéndome firme en mis proyectos, en mi música, de la mano con mi disquera. Yo estoy bien y punto, no tengo que darle explicaciones a nadie o ponerme a pelear. Lo que digan, ya hoy no me afecta.

¿Crees que es algo personal?

Siempre las personas, en general, van a tener una opinión. Uno no le puede agradar a todos y no pretendo tampoco, pero yo me siento bien como estoy y eso me basta.

También se burla de tu aspecto físico...

Solamente debo decir que hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice porque hay personas más sensibles que les puede lastimar. En mi caso, mi personalidad es mucho más ‘no me importa’, me enfoco en otras cosas. Pero hay otras personas que si se les puede lastimar, en su momento a mí me lastimaron muchas cosas, pero no me concentro en la malo, al contrario si hay críticas malas las escucho porque muchas veces hay que prestar atención para mejorar.

No solo te critica a ti, también a Yahaira ...

Yo creo que nuestro trabajo y talento habla por nosotros. Vuelvo y repito hay mucho talento en el país, entonces hay que apoyarnos. Menos destrucción y más apoyo, creo que nos iría mejor.

Kevin Blow dijo que tú crees que te hicieron brujería y por eso te quedaste sin voz.

Simplemente no tengo nada que decir

¿Crees en la brujería?

No voy a decir ni sí ni no...

El último sábado La voz Perú le ganó a La gran estrella...

Nosotros tenemos un público ganado, estamos contentos. Yo no soy la que sabe de eso (rating), pero creo que La gran estrella tiene un propósito tan bonito que le está dando la oportunidad a talentos nuevos, que cantan muy bien y van a dar que hablar más adelante.

¿Por qué no cantaste el sábado con Susan, Ruby y Yahaira?

Porque se me cruzaron los tiempos por los ensayos y con Esto es guerra.

Muchos dijeron que te habías corrido.

Al contrario yo admiro mucho el talento de Susan, Yahaira y Ruby, son increíbles. Nosotras nos llevamos superbién.

¿Tendrás más galanes?

No, no estoy prestando atención a nada que no sea mi carrera, mi trabajo.

Tu mamá dice que quiere nietos, ¿has pensado en congelar tus óvulos?

Todavía no es necesario, pero si me toca hacer, lo haré.

Estás dispuesta a abrirle las puertas a Cupido...

Que ni se aparezca Cupido, que estoy tan bien ja, ja, ja.

