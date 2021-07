Michelle Alexander, directora de Del Barrio Producciones, celebra el éxito de su nueva telenovela ‘Luz de Luna’, la misma que alcanzó picos de 28 puntos de rating y la convierte en líder en la televisión nacional.

Durante la conferencia de prensa de ‘Luz de Luna’, le consultamos a Michelle Alexander sobre los secretos detrás de sus producciones que, desde hace unos años, lideran la audiencia de lunes a viernes en el Perú.

Al respecto, Michelle Alexander revela que, detrás de las historias que vemos en pantalla, se encuentra un equipo de trabajo que se encarga de realizar estudios de público para conocer que es lo que prefieren ver los peruanos.

Ahora Vanessa Silva toma el papel protagónico con "Luz de Luna", en la que interpreta a Luna, una joven de clase alta que se vuelve la fuente de apoyo e inspiración de un ascendente cantante de cumbia interpretado por André Silva. (Fuente: Del Barrio Producciones)

EL HORARIO

Las novelas de Michelle Alexander y Del Barrio producciones se emiten entre las 9:30 y 10:30 de la noche, franja horaria en la que se logra la mayor cantidad de audiencia en TV.

“Tener el prime time en América TV es una responsabilidad muy grande que me pesa todos los días sobre los hombros, es una presión demasiado grande. Gracias a Dios, al equipo, y a la confianza del canal salimos airosos y lo sacamos adelante, pues hacer ficción en las condiciones que vivimos (de pandemia) es muy complicado”, señala.

Pierina Carcelén y David Villanueva en 'Mi vida sin ti' (Foto: Del barrio producciones)

UN BUEN ELENCO Y QUÍMICA

El tener un buen elenco también es otra de las claves. Pese a que puedan decirle que siempre convoca a los mismos actores, Michelle Alexander señala que se siente cómoda con el equipo que convoca.

“Corrijo ediciones, me gustaría dirigir pero aún tengo miedo (de salir) a pesar de estar vacunada. Cuando dirigí la escena del cerro, cuando la vi dije ‘ellos son’. La química entre Vanessa y André, que curiosamente se apellidan Silva, es increíble. Eso fue importante en el momento del casting. Tiene que haber química entre la pareja principal, eso es importante”, agrega.

LA MÚSICA

Otro de los factores que Michelle Alexander toma en cuenta es que sus novelas este correctamente musicalizadas, poniéndole énfasis en los temas principales de apertura.

“La música yo creo que es super importante, la música cala en el corazón, la música te conmueve, te emociona, te da tristeza te hace reír, llorar o gritar. Una música muy bien seleccionada y colocada en los momentos precisos es importante”, detalla.

Grabaciones de 'Señores papis' (Foto: Del Barrio Producciones)

UNA BUENA HISTORIA

La experiencia ha hecho que Michelle Alexander aprenda a corregir sobre la marcha. En algunas ocasiones, al no lograr las expectativas deseadas, ha sabido dar un giro a su propuesta para que sea de la preferencia del público.

Nada de lo anterior funciona sin una buena historia. A pesar de todo esto, el público peruano es muy difícil. A veces dices que una novela fue un éxito, al peruano le gusta eso y después te das cuenta de que no y tienes que corregir. Nos ha pasado mil veces, hemos tenido que ponernos las pilas, ajustar las mancuernas y enderezar el camino.

Grabaciones de 'Señores papis' (Foto: Del Barrio Producciones)

ESTUDIO DE PÚBLICO

Finalmente, Michelle Alexander revela que constantemente realiza estudios de público antes de iniciar un proyecto de gran magnitud, enfocándose en la audiencia que comprenden los grupos C, D y E.

“Constantemente hacemos estudios de público, no es que digo’ yo quiero hacer esta historia porque me gustó la historia’, no. Tenemos que estudiar al público, que historia le gusta, con qué historia se emociona, el C, D y E, en nuestras jefas del hogar, qué historias les interesa hablar , discutir, con que se identifican ellas o la vecina. Es un trabajo muy difícil. No es sólo decir ‘se me ocurrió esta historia y la voy a hacer’. A veces digo ‘me encantaría hacer una historia policial’, pero no la voy a hacer porque sé que no es una historia que va para las 9 de la noche, con el público que está acostumbrado a las telenovelas.