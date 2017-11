Michelle Alexander: ‘No haré miniserie sobre selección’ [VIDEO]

La productora Michelle Alexander descartó que vaya a realizar una miniserie basada en la vida de los futbolistas que clasificaron al Mundial de Rusia, como se especulaba en redes sociales.

“No está en mis planes. Hace muchos años que no realizamos ficciones de la vida real”, dijo Alexander.



“Tengo armado mi plan del 2018 y 2019 y todas las producciones que haré, si Dios me lo permite”, agregó.



Sin embargo, indicó que para cualquier productor sería interesante llevar a la pantalla la vida de los jugadores.



“Habrá alguno que lo haga, seguramente. Y tendrá éxito”, afirmó.

(C. Ch.)

