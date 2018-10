A pesar de que en su presentación, en ‘El artista del año: el dúo perfecto’, iban a darse un beso, Cielo Torres y Kevin Blow prefirieron omitirlo para no provocar los celos de Michelle Soifer, quien se quedó en el set viendo su musical.



¿Te molestó que Michelle se quedara en el set?

Sí, siento que Michele intimida. En general, ella tiene un carácter muy fuerte, una personalidad fuerte, se siente su presencia.



¿Por eso no le diste el beso a Kevin?

Hubo coqueteo... fue un poco complicado teniendo el riesgo de Michelle cerca, si eso pasaba, me iba corriendo a mi casa, ja, ja, ja... lo importante es que la pasamos bien, nos divertimos.



Además, después van a decir que quieres ‘atrasarla’...

Yo no soy ‘manzana de la discordia’. Solo soy una artista que está haciendo su papel, pero para que sigan siendo felices no hubo beso, ja, ja, ja.



Vimos que ‘Michi’ fue a vigilarlo a los ensayos y tú dijiste que lo estresaba.

Un poquito... no han visto la mirada que le manda. Ella es intimidante.



De otro lado, Kevin Blow dijo en broma que por temas de seguridad prefirieron ‘anular’ el besito.



Al final de programa se confirmó que el nuevo dúo de Cielo Torres es Stephanie Orúe y Kevin Blow regresó con Michelle Soifer.



“Yo estoy feliz, porque para mí no hay mejor dúo que él”, indicó Michelle Soifer.