SE SIENTE MEJOR QUE NUNCA. Michelle Soifer rompió su silencio luego que la tarde del último martes su médico, el doctor Layme, revelara que estuvo entre el 1% de pacientes de manga gástrica a los que se les presentaron complicaciones, por lo que bajó mucho de peso.

“Se me dobló la manga, eso le pasa a uno en un millon. No sé por qué me pasó pero puede pasarle a cualquiera y es por eso que bajé tan rápido y tanto. Igual estoy muy contenta, tomando mis vitaminas, siguiendo las recomendaciones del médico y cuidandome bastante”, dijo para las cámaras de América Espectáculos.

Asimismo, Michi contó que al momento ha subido dos kilos y medio y está en camino a lograr su peso ideal. “Poco a poco, pero yo estoy feliz como estoy. Por mí no subo ni un gramo pero si el doctor me dice tengo que hacerle caso”, dijo la chica reality.

Michelle Soifer se pronuncia tras complicaciones con su manga gástrica | América | TROME

HABLA EL DOCTOR QUE OPERÓ A MICHELLE

En declaraciones a Ex Exclusiva, el doctor Raúl Layme contó que operó a las tres hermanas Soifer pero con la chica reality tuvo algunas complicaciones. “Operamos a Chris hace un año, ella perdió 22 kilos y está en su peso ideal, se le ve saludable. Hace siete meses operamos el mismo día en Arequipa a Michelle y a Kimberly. Kimberly perdió 25 kilos y está en su peso ideal”, dijo.

Al hablar de la también empresaria, el especialista explicó que lo que sucedió con Michelle Soifer fue ‘una eventualidad que sucede en el 1% de los pacientes que se someten a una manga gástrica que es la torsión de manga’.

Médico de Michelle Soifer dice que se le complicó operacion de manga gástrica y bajó mucho de peso

“La manga tiende a girar sobre su propio eje provocando al paciente una intolerancia a solidos, es decir el paciente no puede ingerir solidos”, indicó el doctor Layme, explicando la extrema pérdida de peso de la chica reality.

Cuando notaron el problema, Michelle fue sometida a un procedimiento endoscópico correctivo que generó que al día siguiente comience a tolerar los sólidos nuevamente.