¡LA DEJÓ EN SHOCK! Michelle Soifer estuvo en ‘Más Espectáculos’, programa de Jazmín Pinedo, y lanzó una tremenda confesión que involucraba a la pareja de la popular ‘chinita’, esto durante una secuencia donde tenían que revelar “las cosas que más le gustan de ti”.

“¡Ay! China...me gusta tú novio”, dijo la cantante. Ante ello, la conductora gritó y pidió explicaciones: “¡Qué! Agárrala, agárrala (...) Pásame el cuchillo”.

No obstante, la ‘nena’ aclaró rápidamente que no era lo que estaba pensando. “Espera, me gusta tu novio porque se le ve tierno, y se les ve lindos juntos, se ve que están ilusionados”, agregó.

Michelle Soifer le desea lo mejor a Jazmín Pinedo

La cantante recalcó que en el mundo del espectáculo es muy difícil tener una pareja, pero felicita a Jazmín Pinedo por dar el paso de formalizar su relación.

“Me encanta verla feliz, que esté evolucionando, ver que ha encontrado a una persona. Es muy difícil para nosotros, personas públicas, encontrar a una persona que no le den con todo, siempre tenemos mucho cuidado y ahora ella decidió hacerlo público y me alegra”, manifestó.

