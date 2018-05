Michelle Soifer sigue firme con su demanda contra Erick Sabater [VIDEO]

Michelle Soifer dijo que han sido tiempo difíciles para ella y su familia, y continuará su demanda contra Erick Sabater porque no permitirá que nadie la juzgue ni señale.

“No es nada bueno que una persona (Sabater) te esté dando y dando, ya pasaron casi tres años, es momento de soltarlo. No le deseo nada malo, pero la pasé muy mal en este tiempo que ha estado hablando de mí. Mi familia, mi padre, mi abuelita sufren, entonces yo no puedo dejar pasar este tipo de cosas... hay que poner un alto y no permitir que nadie te juzgue o señale”, expresó ‘Michi’, quien estuvo acompañada en ‘El artista del año’ de Kevin Blow y su pequeña hija.

“Es muy cercana a mí, nos llevamos muy bien. No vayan a decir la ‘Michi’ se cree mamá, pero la cuido como si fuera mía, la adoro”, añadió. (M. C.)