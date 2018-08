Michelle Soifer sobre su aún esposo: "Estamos planeando viajar para buscarlo y que firme los documentos"

Michelle Soifer se burló de Erick Sabater, ya que el dominicano dijo que no puede casarse con Kevin Blow porque aún no sale su divorcio.



“Qué descubrimiento, Sabater, te pasaste. Debería trabajar en el servicio de inteligencia, en el FBI”, dijo ‘Michi’ entre risas.



Luego, afirmó que el proceso (de divorcio) no es fácil, pero espera ser pronto una mujer libre.



“Si hubiera sido fácil, ya lo hubiera resulto hace tiempo. Estamos planeando con Kevin viajar para buscar al que legalmente está casado conmigo y que firme los documentos... pero eso no es impedimento para seguir con nuestros planes de boda”, indicó.



De otro lado, se sorprendió al enterarse de que Erick Sabater dijo que su hermana Kimberly le pidió que fuese el padrino de su matrimonio.



“No lo sé, a lo mejor fue hace tres años, cuando fue la pedida de mano”, manifestó.

