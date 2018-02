Michelle Soifer: Gian Piero Díaz la defiende con estas conmovedoras palabras de críticas a su peso [VIDEO]

Esta semana ha sido bastante dura para la empresaria Michelle Soifer. Desde que la ex pareja de la chica reality, Erick Sabater, sugirió en diversos medios que no la convocaron en Esto es Guerra por su sobrepeso, las críticas no paran de lloverle.



En medio de estas críticas, Michelle Soifer encuentra aliados en su pareja Kevin Blow y los conductores de Combate, quienes se refrieron al tema de un posible regreso de la cantante al reality que vio nacer su carrera televisiva.



"Regresar a casa significa siempre ser bien recibida, que nadie te va tratar como te trataron en casa", dijo Gian Piero Díaz sobre el posible ingreso de Michelle Soifer a Combate. Al rededor del conductor se encontraban los participantes, quienes hacían gestos con las manos para pedirle a la empresaria que ingrese al reality.



Gian Piero Díaz le dio con palo a Erick Sabater por hablar del peso de Michelle Soifer. "Hay gente que ve en el sobrepeso un defecto físico, lo cual es lo más alejado de la realidad. El no estar en tu peso no tiene que ver con tu físico sino con tu salud", indicó el conductor.



Gian Piero Díaz le dio un mensaje a todos aquellos que se sienten rechazados por su peso. "No es una cosa que se trata de manera ligera, hay que solucionarlo de una manera médica. Nadie tiene que juzgarte", expresó el conductor.



Michelle Soifer agradeció las palabras del conductor en Twitter. "Muchas gracias necesitaba escucharlo . Saben que los quiero mucho @Combate_ATV", escribió la empresaria en la mencionada red social.

Gian Piero Díaz pone el pecho por Michelle Soifer en Combate

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE