"Michelle Soifer fue infiel a Erick Sabater conmigo", reveló Coto Hernández en El Valor de la Verdad

¡TREMENDAS REVELACIONES EN EL VALOR DE LA VERDAD! El modelo‘Coto’ Hernández reveló que Michelle Soifer le fue infiel a Erick Sabater con él, en varias oportunidades.



“A ella (Michelle Soifer) se le vinculaba con él, pero me decía que no tenían nada. Nos coqueteábamos, nos empezamos a ver y teníamos química. Ella no tenía que rendirme explicaciones de nada y yo no le reclamaba. En ese tiempo Erick no era mi amigo, así que no me importaba. Infidelidad sí hubo y tengo pruebas de todo. Nos veíamos siempre, en mi departamento o en su casa”, contó el costarricense en el sillón rojo.



Asimismo, también señaló que ha coqueteado con Michelle Soifer, cuando ya tenía una relación con Kevin Blow. “Una vez me escribió y me dijo que había soñado conmigo. Sentí que quería tener un acercamiento conmigo, le decía que vaya a mi departamento, pero tuvo temor y nunca llegó”, agregó.



AFECTADA

​

En tanto, Michelle Soifer fue presentada como la nueva integrante del jurado de ‘El artista del año’ y manifestó sentirse afectada por las declaraciones de ‘Coto’ Hernández.



“Hay muchas cosas que sí me afectan, pero lo importante es que tengo un respaldo muy grande, que es Dios, quien sabe todas las cosas que pasan y no me preocupa. Sigo adelante, tengo mi relación y está muy bien. De hecho que sí se ve afectada por estas cosas, pero todo bien con Kevin”, comentó.



‘Coto’ ha revelado que le fuiste infiel a Sabater con él, ¿piensas iniciar una acción legal?

No tengo nada que decir ni hablar de nadie. A estas alturas ya nada me decepciona ni me sorprende.



‘CANSADO’

​

A su vez, Kevin Blow utilizó su cuenta de Instagram para señalar que ‘está cansado de tantas mentiras’, en alusión a las participaciones de Erick Sabater y ‘Coto’ Hernández en ‘El valor de la verdad’.



“La traición, deslealtad y la mentira son los principales talentos de las personas que me rodean. Estoy cansado de tantas mentiras y engaños”, sostuvo.