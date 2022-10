Luego que el ‘Principito’ reveló que Michelle Soifer y Jefferson Farfán se mensajeaban durante su relación, Giuseppe Benignini denunció que viene recibiendo amenazas en su cuenta de Instagram.

“No lo van hacer directamente ellos, pero desde otro Instagram, (me dicen) ‘si hablas vas a ver’ ‘te puede pasar algo’ ‘tenemos gente y bla bla’”, expresó en Amor y Fuego.

No obstante, ahora el ex de Michelle Soifer recalculó y afirmó que la cantante le dijo que hablaría con el futbolista para pedirle dinero para un negocio que tenían juntos. “Me acordé de lo que dijo su ex Kevin Blow (...) a mi me quedó la espinita y ellos seguían hablando”, agregó.

¿Qué dijo el ‘Principito sobre Michelle Soifer y Jefferson Farfán?

En la víspera, Giuseppe Benignini envió audios al conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, donde aseguró que la chica reality le pedía dinero a Jefferson Farfán, con quien habría tenido un romance.

“Yo no sé si le terminó de dar, pero lo que sí puedo saber y lo afirmo al 100% es que primero ella hablaba con él mientras estaba conmigo, incluso muchas conversaciones yo veía y ella le pedía dinero”, expresó.

‘Principito’ denuncia que es víctima de amenazas tras hablar de Michelle y Farfán

