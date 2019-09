Michelle Soifer no puede más y llora por declaraciones de Kevin Blow en El Valor de la Verdad

Michelle Soifer rompió su silencio poco antes de la emisión de la edición de El Valor de la Verdad en la que su expareja Kevin Blow revela detalles de su vida íntima y de la relación que ambos mantuvieron. La cantante se mostró muy incómoda por todo lo que venía sucediendo tras las declaraciones del dominicano.

Durante su participación en El Artista del año, Michelle Soifer rompió su silencio y dijo sentirse muy confundida por toda la semana que vivió en la que fue protagonista de muchos titulares a raíz de las declaraciones de Kevin Blow.

Como se recuerda, Kevin Blow reveló que Michelle Soifer le fue infiel y que tuvo coqueteos con Jefferson Farfán y con el cantante Josimar. La cantante no pudo más y habló en el programa de Gisela Valcárcel, donde concursa.

"Estoy confundida, triste y un poco molesta conmigo, con mucha gente. Me duele mucho todo lo que sucede. No puedo ocultarlo. No creo que nadie haya una persona que en su presente no hay cometido un error", empezó Michelle Soifer su discurso.

"Considero que soy una dama y las experiencias que he vivido, las dejo ahí. Quizá más adelante comprendan muchas cosas que me han sucedido", agregó la cantante.

"Muchos ven a Michelle la artista, es lo que quiero entregarles, mi música, no por eso tengo que dar detalles de las cosas que haga o deje de hacer en cuatro paredes", puntualizó.