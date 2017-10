Michelle Soifer: "Estoy soltera pero no sola" [VIDEO]

Michelle Soifer dijo que está soltera, pero no sola y que Erick Sabater ‘ya fue’.



“Mi corazón está latiendo, como tiene que ser. En realidad soy una mujer muy feliz, estoy enamorada de la vida, soltera, pero nunca sola. ¿Erick (Sabater)? Ya fue, antes pudo ser (volver), pero ahora le deseo lo mejor y cada uno por su lado. Yo estoy en lo mío”, señaló Soifer, al presentar la nueva colección de gafas ‘HBLens’.

También comentó que por el momento no regresará a ‘Esto es guerra’.



“Tengo dos hernias y dos discos (de la columna) dañados, pero nada que no tenga solución. No me he operado, estoy en tratamiento. Por ahora no estoy yendo al programa, he tomado vacaciones, necesitaba un descanso. No niego que extraño a mis compañeros”, afirmó. (B.Pashanasi)



Michelle Soifer mal de salud