A través de su cuenta oficial de Instagram, Erick Sabater, expareja de Micheille Soifer, anunció que el pasado 6 de marzo se convirtió en padre de una hermosa niña a la que le puso como nombre Gitana Esmeralda.

La noticia fue comentada en el matutino “América Hoy”, donde los conductores aprovecharon la oportunidad para felicitar al exchico reality. Sin embargo, también se dieron tiempo para opinar respecto al mensaje que compartió Micheille Soifer horas después de que Erick anunciara la buena noticia.

La intérprete de “La Nena” compartió en su storie de Instagram una foto de una bebé junto a la siguiente frase: “Yo también quiero mi caracolito”.

Para los conductores del matutino, Micheille estaría despertando su instinto maternal. “ Será que al mismo estilo que Sabater ya le afloró el instinto maternal o será que los recuerdos invadieron a la Michi y le causó nostalgia ver a Erick como papito”, comentaron los conductores de “América Hoy”.

“No le comenta a él, pero dice que quiere su caracolito. ¿Habrá ido para Erick? Quizá es un mensaje subliminal para él”, acotó Janet Barboza.

Micheille sorprende al revelar que regaló moto de 20 mil dólares a Erick Sabater

Micheille Soifer brindó una entrevista para el canal de YouTube “Flowreando” en donde se animó a revelar detalles poco conocidos de las experiencias que vivió con su exparejas. Incluso, reconoció públicamente que sí ha mantenido a más de una de sus parejas.

“Lo que no volvería a hacer es mantener a un hombre, nunca más”, afirmó Soifer. Tras esa confesión, la entrevistadora le preguntó: “¿Has sido la Sugar Mami de varios?”.

Para la intérprete de “Modo Perreo” sus expareja han sido las que se han aprovechado de ella. “Se podría decir bien Sugar, yo creo que no he sido yo, el problema ha sido la persona con la que yo he estado, yo creo que han sido aprovechados”, afirmó.

En otro momento, Micheille Soifer sorprendió cuando reveló que invirtió casi 20 mil dólares en un obsequió que le hizo a Erick Sabater.

“Lo más caro que le he comprado a alguien es una moto valorizada en casi 20 mil dólares. Por eso quisiera encontrar a una persona que conmigo construya algo maravilloso. No me arrepiento de lo que hice (...) Al final me quedé con la moto, me pareció lo más justo. Estamos hablando de Sabater, pero hoy en día yo ya me llevo muy bien con él, ya hablamos, ya pasó”, comentó.