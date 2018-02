Michelle Soifer: "Quise hacer las paces, pero el Zorro Zupe me seguía insultando"

Michelle Soifer reveló que quiso hacer las paces con el ‘Zorro Zupe’, pero que él siguió insultándola y cree que debe hacerse cargo de las cosas que dijo, luego que fue encarcelado en el penal Ancón II por difamar al futbolista Carlos Zambrano.

Michelle Soifer, Tilsa dijo que le pareció raro que celebraras que el ‘Zorro’ haya sido sentenciado, porque ustedes habían conversado para limar asperezas…

Hace tiempo quería dejar todo en paz, pero al parecer quedó en el aire, porque continuó con los insultos (el ‘Zorro’).

¿Te gusta la idea que pueda salir en libertad este 7 de marzo?

Excelente... qué bueno, pero no soy quién para decidir sobre la libertad de nadie. Creo que cada persona se tiene que hacerse responsable de sus palabras.

En tanto, anoche Michelle Soifer reapareció en ‘Esto es guerra’ y volvería a lucir la camiseta de los ‘leones’.



Por otro lado, la modelo Jamila Dahabreh contó que visitó, el último fin de semana a su amigo y lo encontró leyendo un libro.

“Lo vi tranquilo, leyendo y calmado. Confía que las cosas saldrán bien, se emocionó porque fui y también fueron otras amigas. Estuvo contento, yo igual me emocioné al verlo. Los amigos están en las buenas y en las malas”, comentó Dahabreh.

Tengo entendido que también eres amiga de Carlos Zambrano. ¿Él te ha manifestado algo?

Sí, pero no hablo mucho con él hace tiempo. Por amigos en común tengo entendido que Carlos contó que la mamá (Mara) estaba encargada de todo y que ya no se podía meter, porque el proceso siguió su curso y no había marcha atrás.



(L.Gamarra)

Michelle Soifer reingresa a Esto es Guerra

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.