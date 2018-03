¿Miguel Trauco prometió llevar a Rusia 2018 a cumbiambero Esaud Suárez? [VIDEO y FOTOS]

El integrante de ‘Los tigres de la cumbia’ Esaud Suárez reveló que cantar el tema ‘Porque un hombre no llora’ con el futbolista Miguel Trauco, a quien llama ‘Papichulo’, fue una bonita experiencia y espera que el seleccionado cumpla la promesa que le hizo de llevarlo a Rusia si Perú pasa los octavos de final.



¿Esaud, la letra de esta canción es de tu autoría?

No, es un tema brasilero al que le puse mi toque cumbiambero después que la escuché.



¿Y es cierto que los hombres no lloran cuando pierden el amor de una mujer?

No, eso es mentira, los hombres lloramos más, la pena nos dura más. Lo que pasa es que no lloramos delante de la mujer, cuando ella dobla la esquina ahí empieza el martirio.



¿Y te ha pasado en la vida real?

No, pero he visto historias de amigos. Yo estoy felizmente casado, tengo dos hijitas y apoyo a mi esposa en su carrera, ella estudia medicina.



Con esta canción hiciste un dúo con Miguel Trauco...

Claro, es que mi ‘Papichulo’ es mi ‘pata’, un gran amigo, una persona sencilla y correcta. Él vino a Iquitos cuando estuvo de vacaciones y nos reunimos en el karaoke que tengo en mi casa, luego me invitó a Tarapoto para pasar las fiestas, estuve una semana por allá.

Miguel Trauco canta cumbia

¿Volverán a cantar?

Sí, porque me dijo que si nuestra selección llega a octavos de final me llevaría a Rusia, espero que cumpla la promesa porque sé que la selección dará para más.



¿Por qué le dices ‘Papichulo’?

Porque así nos tratamos con cariño la gente del oriente.



¿Y piensas componer algún tema para la selección?

Esa idea no la descarto, la voy a lanzar antes de que Perú vaya a Rusia, porque hay varios futbolistas (Cueva, Tapia) a los que les gusta la cumbia.